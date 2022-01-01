الصين تدعو إلى تعددية حقيقية وتعاون متبادل الربح في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، إلى التمسك بتعددية حقيقية وإقامة تعاون متبادل الربح، وتحقيق الشمول والارتباطية في إطار مجموعة الـ20.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال "وانج" إنه يتعين على الدول الأعضاء بمجموعة الـ20 أن تؤسس شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة في التعايش السلمي والتعاون المربح للجميع، مضيفا أن الدول الأعضاء بمجموعة الـ20 يجب أيضا أن تقيم شراكة من أجل الانفتاح والشمول والارتباطية.. كما يتعين على الدول الأعضاء بمجموعة الـ20 تعزيز التنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي، للدفع نحو تحقيق تعافٍ ونمو شاملين للاقتصاد العالمي.

وتابع أنه يجب على الدول الحفاظ بشكل مشترك على سلاسل إمداد دولية مستقرة لتخفيف الضغط الذي يفرضه التضخم العالمي، داعيا لتعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف لتعزيز بيئة تجارة دولية مفتوحة وشفافة وغير تمييزية.

كما دعا الدول الأعضاء بمجموعة الـ20 إلى إعطاء الأولوية للتنمية وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر، ومكافحة كوفيد-19، والبنية التحتية، والتنمية الخضراء، وأكد أن الصين ستواصل الدعوة إلى محادثات السلام وتعزيز الحوار بشأن القضية الأوكرانية، وستقف دائما بجانب السلام.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن "وانج" سوف يقوم بجولة آسيوية يزور خلالها ميانمار وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا.