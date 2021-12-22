وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرتها الإندونيسية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين

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التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيرتها الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الجمعة على هامش اجتماع مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى قبيل بدء المشاورات الرسمية.

والتقت بيربوك بعد ذلك نظرائها من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإجراء مشاورات أولية.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، غادرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اجتماع مجموعة العشرين مبكرا للترشح في موطنها لخلافة بوريس جونسون في رئاسة حزب المحافظين.

وبعد وقت قصير من وصولها إلى بالي مساء أمس الخميس قالت بربوك إنها في خطابها الذي ستلقيه في حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "ستجد كلمات واضحة للغاية تؤكد أننا لا نقبل هذا الانتهاك للقانون الدولي".

ومن المقرر الاستغناء عن الصورة العائلية المعتادة والبيان الختامي الرسمي في اجتماع مجموعة العشرين بسبب حضور لافروف.

وتعتزم بيربوك عقب ظهر اليوم أيضا مقابلة وزير الخارجية الصيني وانج يي لإجراء محادثات ثنائية. وعقد لافروف ووانج يى محادثات ثنائية أمس.