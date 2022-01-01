المفوضية الأوروبية: توزيع أكثر من 13 ألف جرعة لقاح مضادة لجدري القردة على دول بالتكتل

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم توزيع أكثر من 13 ألفًا و600 جرعة من اللقاحات المضاد لفيروس جدري القردة على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح متحدث باسم المفوضية - حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن إسبانيا كانت أول دولة تحصل على شحنة من اللقاحات، حيث تسلمت 5 آلاف و300 جرعة خلال أواخر شهر يونيو الماضي.

كما تسلمت ألمانيا أيضًا 5 آلاف و300 جرعة من اللقاحات، بينما تسلمت البرتغال 2700 جرعة وبلغاريا 350 جرعة.

وأبرمت المفوضية، التي تعد الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عقدًا مع الشركة البلغارية المعروفة بـ "نورديك" خلال منتصف شهر يونيو الماضي بغرض شراء 109 آلاف و90 جرعة من لقاحات الجيل الثالث، مستخدمة الآلية التي طورتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وسيتم تسليم الجرعات تدريجيًا للدول الأعضاء بالتكتل على أن تكون الأولوية لتلك الأكثر تضررًا من تفشي مرض جدري القردة.

وحتى الـ 6 من شهر يوليو الجاري، كان قد تم الإبلاغ عما يقرب من 5 آلاف و950 حالة إصابة بجدري القردة من 33 دولة ومنطقة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، ما يمثل نحو ثلثي الحالات المبلغ عنها في أرجاء العالم، وفقًا للمركز الأوروبِي للوقاية من الأَمراض ومكافحتها.