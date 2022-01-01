النقل التونسية: عودة طائرتين للخدمة ونقل جميع المسافرين الأفارقة

أعلنت وزارة النقل التونسية الانتهاء من نقل جميع المسافرين الأفارقة عبر الخطوط الجوية، وعددهم 118 مسافرا باتجاه كوناكري وداكار.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، عودة إحدى طائراتها الكبرى إلى الخدمة بعد القيام بعمليات الإصلاح والتجارب اللازمة، والتأكد من توفر ظروف السلامة والأمان الجوي والقدرة على الطيران الآمن وفق المعايير الدولية.

وأوضحت أنه تم إصلاح طائرتين من 4 طائرات معطلة، ويجري التدخل الفني على الطائرة الثالثة التي من المنتظر أن تدخل الخدمة هذه الليلة أو صباح الغد والتي تتضافر كل الجهود الفنية للتسريع في إصلاحها، مشيرة إلى أن التفاوض لا يزال مستمرا لاستئجار طائرات أخرى.

وأضافت الوزارة التونسية أن خلية الأزمة، التي تم تشكيله، في حالة انعقاد دائم برئاسة وزير النقل ربيع المجيدي إلى حين عودة حركة الطائرات إلى طبيعتها.