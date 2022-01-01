إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس ركاب بالغردقة

أصيب 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث نقلت المصايين إلى مستشفى الغردقة العام.



تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب أتوبيس نقل ركاب بالكيلو 17 بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة، 25 شخصا من ركاب الأتوبيس الذي كان قادما من مدينة مرسى علم في طريقه إلى القاهرة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.



تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.