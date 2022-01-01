 الرئيس الأمريكي: رئيس الوزراء الياباني الراحل كان صديقًا للولايات المتحدة - بوابة الشروق
الجمعة 8 يوليه 2022 9:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأمريكي: رئيس الوزراء الياباني الراحل كان صديقًا للولايات المتحدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:21 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:21 م

أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس الأعلام في بلاده إلى النصف حدادًا على وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، واصفًا الأخير بأنه كان "صديقًا للولايات المتحدة".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية جاء فيه نقلاً عن بايدن أن رئيس الوزراء الياباني الراحل "كان خادمًا فخورًا للشعب الياباني وصديقًا مخلصًا للولايات المتحدة".

وأضاف بايدن : "لقد عمل آبي مع الرؤساء الأمريكيين من كلا الحزبين لتعميق التحالف بين بلدينا وتعزيز رؤية مشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتابع بايدن : "حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم والقتل، كان آبي منخرطًا في عمل الديمقراطية، التي كرس حياته من أجلها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك