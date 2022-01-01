الرئيس الأمريكي: رئيس الوزراء الياباني الراحل كان صديقًا للولايات المتحدة

أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس الأعلام في بلاده إلى النصف حدادًا على وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، واصفًا الأخير بأنه كان "صديقًا للولايات المتحدة".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية جاء فيه نقلاً عن بايدن أن رئيس الوزراء الياباني الراحل "كان خادمًا فخورًا للشعب الياباني وصديقًا مخلصًا للولايات المتحدة".

وأضاف بايدن : "لقد عمل آبي مع الرؤساء الأمريكيين من كلا الحزبين لتعميق التحالف بين بلدينا وتعزيز رؤية مشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتابع بايدن : "حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم والقتل، كان آبي منخرطًا في عمل الديمقراطية، التي كرس حياته من أجلها".