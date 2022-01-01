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انفجار في ولاية شمال الراين بألمانيا يؤدي إلى انهيار منزل وجرح عديدين

هيمر (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:53 م

أدى انفجار وقع بمدينة هيمر الألمانية الواقعة في منطقة زاورلاند بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي ألمانيا إلى انهيار كلي لمبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وقالت متحدثة باسم الشرطة مساء اليوم الجمعة ردا على سؤال إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وأصيب عدد آخر بجروح طفيفة.

وأضافت أن خمسة أشخاص ما يزالون في عداد المفقودين.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح حتى الآن.

كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أشخاص آخرون مفقودون أم لا.

يتم حاليا إخلاء المنازل المجاورة للمنزل المنهار، وتقوم فرقة إنقاذ موجودة في الموقع بمهام الإنقاذ.

تقع مدينة هيمر بالقرب من مدينة إيزلون في دائرة ميركيش كرايس.

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