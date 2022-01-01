قال الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، إن غياب التربية ودور الأسرة وتسطيح التعليم في الجامعات، من أسباب ظاهرة العنف المجتمعي.

وتابع العواري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «على الدولة الاهتمام بالجانب القيمي الأخلاقي، وأن تكون مادة الثقافة الإسلامية أو المسيحية مادة أصيلة في المدارس والجامعات، كي نحصن أبنائها من أي فكر وافد»، مردفا «إن كنا نحب البلد، يجب تضافر جهود التربوين والإعلاميين وعلماء الدين، لتعديل أي خلل، ونستطيع تحقيق السلم المجتمعي».

وبالنسبة لحكم الدين مع المنتحر قال العواري «المنتحر مسلم عاصي مرتكب للكبيرة من الكبائر، الله نهانا عن قتل النفس»، متابعا «الشريعة حرمت قتل النفس بغير حق حتى لو كانت نفس كافر، من اعتدى على نفسه وانتحر عقاب الله ينتظره يوم القيامة، لكن لا يمكن إخراجه من الملة».