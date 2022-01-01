بوتين: روسيا يجب أن تفي بجميع التزاماتها تجاه شركائها الدائمين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا بد وأن تفي بجميع التزاماتها تجاه شركائها الدائمين في توريد المنتجات الزراعية، على الرغم من أي صعوبات.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم الجمعة حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "مع مراعاة الصعوبات التي ستنشأ في أسواق الغذاء العالمية، والمرتبطة بالتضخم الغذائي العالمي الحتمي، يجب علينا بالطبع الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا التقليديين الدائمين، الذين يراقبون الوضع عن كثب، ويعتمدون كثيرا على حقيقة وفائنا بجميع التزاماتنا".

وأشار بوتين إلى أن لدى روسيا جميع المتطلبات المسبقة اللازمة لذلك، على الرغم من العقوبات التي تؤثر، كما أمر الرئيس بالتنسيق مع الشركاء مسبقا والتكيف وفقا لذلك.