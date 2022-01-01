 العاهل الأردني ناعيا شينزو آبي: فقدنا صديقا حقيقيا - بوابة الشروق
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العاهل الأردني ناعيا شينزو آبي: فقدنا صديقا حقيقيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 4:12 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 4:12 م

أعرب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الجمعة/ عن "صدمته وحزنه العميقين" بعد مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مقدما خالص التعازي لأسرته ولشعب وحكومة اليابان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تغريدة للملك عبدالله الثاني عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر): "أشعر بصدمة وحزن عميقين لفقدان صديقي العزيز رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في هذا الهجوم الشنيع".
وأضاف: "لقد فقد العالم قائدا عظيما، وفقدت أنا والأردن صديقا حقيقيا. خالص تعازينا لأسرته ولشعب وحكومة اليابان".
كان آبي قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في "نارا" غربي اليابان، وتمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.


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