 فرنسا تسجل 161 ألفا و265 إصابة جديدة بكورونا و89 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 161 ألفا و265 إصابة جديدة بكورونا و89 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 10:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 10:06 ص

سجلت فرنسا 161 ألفا و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و89 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 32 مليونا و177 ألفا و472 ، والوفيات إلى 150 ألفا و982 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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