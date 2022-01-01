ملك ماليزيا يعبر عن تعازيه لأسرة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

أعرب ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الجمعة، عن تعازيه لكافة أفراد أسرة الفقيد رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وعبّر السلطان عبد الله- في منشور على صفحة القصر الوطني الماليزي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، عن حزنه لوفاة رئيس الوزراء السابق، متمنيا أن تتحلى أسرة الراحل بالصبر والصمود.

وذكر بيان القصر الوطني الماليزي أن ملك البلاد وصف وفاة الراحل بأنها خسارة كبيرة لليابان وشعبها.

كما قدم رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم، خالص تعازيه وتعاطفه مع حكومة اليابان وشعبها في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وقال يعقوب- في تصريح صحفي، اليوم: "أشعر بالحزن الشديد عندما أسمع النبأ المحزن بشأن الحادث الذي يتعلق برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي التقيته، في وقت سابق، من هذا العام بصفته المبعوث الخاص للدولة، سائلاً الله أن يلهم أسرة الفقيد وكل الشعب الياباني الصبر والسلوان.

وأضاف أن آبي لعب دورا مهما في العلاقة الوثيقة بين ماليزيا واليابان، وكان داعما رئيسيا لسياسة النظر إلى الشرق.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، عن صدمته جراء اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، اليوم.

وقال الوزير الماليزي، عبر تغريدته على موقع تويتر: "أشعر بالحزن والصدمة من إطلاق النار المأساوي على رئيس الوزراء الياباني السابق آبي".

كان آبي قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في "نارا" غربي اليابان، وتمكنت الشرطة من اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.