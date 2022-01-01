جونسون لم يعد يخطط لإقامة حفل زواجه في مقره الصيفي في تشيكرز

لم يعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري، يخططان لإقامة حفل كبير لزواجهما في تشيكرز وهو المقر الصيفي لرئيس الوزراء.

كان الثنائي يدرسان الموقع على ما يبدو حتى فترة قريبة، رغم أن رئيس الوزراء يدخل أيامه الأخيرة في المنصب حيث يتولى حاليا دور القائم بالأعمال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.

وتزوج الاثنان في حفل خاص بعيدا عن الأضواء في كاتدرائية وستمنستر العام الماضي.

وكان من المعروف أن الاثنين يخططان لإقامة احتفال أكبر في 2022، عندما كان من المرجح تخفيف قواعد فيروس كورونا. وتردد إنهما أرسلا بطاقات للأسرة والأصدقاء باحتفال يتم في 30 يوليو الجاري.

وأفادت تكهنات بأن جونسون أراد البقاء قائما بأعمال رئيس الوزراء في جزء منه حتى يتم إقامة الاحتفال في تشيكرز، رغم أن دوانينج ستريت، مقر رئاسة الحكومة ، نفى هذا.