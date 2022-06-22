الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

أدان الاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات الممكنة حادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، بعد تعرضه لهجوم شنيع وقع خلال إحدى التجمعات الانتخابية.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي عبر موقعها الرسمي، اليوم/الجمعة/ - "فقد الاتحاد الأوروبي صديقًا ساعد في تعميق وتقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات - وهو عمل مهم يتواصل في عهد رئيس الوزراء كيشيدا".

وأضاف: أن آبي، بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في اليابان، سيُذكر دوما كحليف لا يتزعزع في السعي لتحقيق السلام والديمقراطية وسيادة القانون - في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم، وسيواصل الاتحاد الأوروبي واليابان العمل جنباً إلى جنب لتعزيز هذه المبادئ، التي أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية، قبل ساعات، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وبعد وقت قليل، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي (67 عاما) في مستشفى في مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج.