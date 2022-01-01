مليون حاج يستقرون على جبل عرفات في أكبر تجمع للحجاج منذ جائحة كورونا

استقر قرابة مليون حاج مسلم على صعيد جبل عرفات بالسعودية، بعد توجههم إليه صباح اليوم الجمعة، ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى.



كوعدد حجاج هذا العام هو الأكبر منذ تفشي فيروس كورونا قبل عامين.



ويجب أن تقل أعمار الحجاج عن 65 عاما ويكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا. وخلال العامين الماضيين، أدى الآلاف فقط الذين يقيمون داخل السعودية فريضة الحج، في ظل إجراءات تباعد اجتماعي صارمة.



وقبل الجائحة، كان حوالي 5ر2 مليون مسلم من مختلف أنحاء العالم يتجمعون سنويا لأداء فريضة الحج.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) "شهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة بفضل من الله سبحانه وتعالى ، ثم بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إمكانات وترتيبات متميزة لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان".