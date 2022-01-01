سريلانكا تعزز إجراءاتها الأمنية في العاصمة بسبب الاحتجاجات

أعلنت الحكومة السريلانكية اليوم الجمعة، أنها عززت إجراءاتها الأمنية في العاصمة كولومبو نتيجة للاحتجاجات المقررة على مدار اليوم وغدا.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية أنه من المقرر أيضا نشر أكثر من 3000 شرطي كإجراء إضافي .

وتم التخطيط للاحتجاج من قبل اتحاد الطلاب الجامعيين (IUSF) اليوم، كما تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات يوم السبت، ومن المقرر أن تبدأ هذه الاحتجاجات بالقرب من حديقة فيهاراماها ديفي وتتجه نحو منزل الرئيس في فورت.

وتم إصدار تعليمات إلى فرقة العمل الخاصة بضمان الأمن للأمانة الرئاسية، ومعبد تريز ، ومقر إقامة رئيس الوزراء ومقر الشرطة ، وتوفير الأمن الخاص لإدارة النظام العام

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.

وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام.