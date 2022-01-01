استنكر الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، محاولات البعض شن حملات مستمرة على عقائد المسلمين، متسائلا: لماذا في هذا الوقت تشن حملات للتشكيك في ثوابت هذا الدين؟

وأبدى العواري خلال استضافته مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أسفه لحمل من يتدثرون بدثار الإسلام لواء التشكيك.

وأضاف: هم مسلمون من بني جلدتنا إلا أنهم يخرجون علينا زاعمين أنهم يملكون فكرا وفهما جديدا، ويملكون أدوات لإبراز ما لم يمكن أن يحصله من سبقهم من الأولين، ويخرجون على الناس برؤى شاذة منحرفة لا تمثل صحيح الدين.

وتابع: لماذا لا تمنح المؤسسات الرسمية المسؤولة بنص الدستور والدولة الفرصة للمتخصصين حتى ولو لم يكن وحدهم، ويكون هناك محاورات بين الرأي والرأي الآخر ليعلم المستمع أن هناك رأيا آخر غير الذي يقال، ولم يجد من يرد عليه هذه كارثة.. لماذا لا تمنح مساحات واسعة لأصحاب الفكر الوسطي المعتدل الذي يملك قيمة وطنية حقيقية؟