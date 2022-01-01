بايدن يوقع على أمر تنفيذي بشأن عمليات الإجهاض

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يهدف إلى حماية حق الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا في القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد" والتي يعود تاريخها إلى عام 1973.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تعرض بايدن لضغوط شديدة من حزبه الديمقراطي للتحرك بشكل أكثر قوة بشأن الإجهاض.

وطبق العديد من الولايات الأمريكية المحافظة قوانين تتعلق بالإجهاض بحيث تحظر أو تقيد بشدة عمليات الإجهاض، بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأخير، بينما من المتوقع حدوث المزيد من حظر عمليات الإجهاض.

وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي لا يستعيد حق الإجهاض في الولايات التي حظرت بالفعل أو قيدت هذا الإجراء، فقد يحسن جهود الإدارة الأمريكية في مساعدة المواطنين على معرفة الحقوق التي يتمتعون بها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، يطلب الأمر التنفيذي من وزارة الصحة إعداد تقرير بشأن ما قامت به حتى الآن لضمان السماح بعمليات إجهاض.

ووصف بايدن قرار المحكمة العليا بأنه "متطرف وخاطئ تماما"، مضيفا أنه "لم يكن قرارا مدفوعا بالدستور.. وليس قرارا مدفوعا بالتاريخ".