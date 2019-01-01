وفاة الضحية الثانية في انفجار مبنى وسط باريس متأثرا بإصابته

بعد أكثر من أسبوعين من انفجار دمر مبنى في وسط باريس، توفي شخص ثان متأثرا بجراحه، حسبما أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن الضحية الثانية موظفة تعمل بشركة تأمين قريبة من المبنى الذي وقع به الانفجار، وأنها كانت تسير أمام المبنى وقت الحادث وأصيبت بجروح بالغة.

وقدمت عمدة باريس آن هيدالجو تعازيها لأقارب المتوفاة.

وقالت الصحيفة إنه بعد ستة أيام من الانفجار، تم انتشال جثة الضحية الأولى من تحت الأنقاض، رغم أن الشخص المتوفى لم يتم التعرف عليه رسميا بعد.

وأصيب في الانفجار الذي وقع يوم 21 يونيو، أربعة أشخاص بجروح خطيرة، وأصيب 54 آخرين بجروح طفيفة أو صدمات.

ولا يزال التحقيق لمعرفة السبب مستمرا. وأفاد شهود عيان في مكان الحادث بوجود رائحة غاز قوية.

وتسبب الانفجار في انهيار جزئي لمبنى من عدة طوابق في الشارع الخامس، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل انتشر إلى العديد من المباني المجاورة.