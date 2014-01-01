دبلوماسي سوداني: البرهان رفض دعوة لعقد اجتماع مع حميدتي في إثيوبيا

أفاد مصدر في وزارة الخارجية السودانية، بأن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، قد اعتذر عن عدم حضور لقاء مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، دعت له لجنة الإيقاد بأديس أبابا، لعقده يوم الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي تحدث لشبكة «الحرة»، أن السودان متمسك برفض رئاسة كينيا للجنة حل الأزمة.

وفي المقابل، قال مصدر بقوات الدعم السريع، إنهم تلقوا الدعوة للمشاركة في اجتماع أديس أبابا، الاثنين المقبل، وإنهم طلبوا مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الاجتماع.

وتأتي التحركات الإفريقية في سياق خارطة الطريق التي وضعتها «الإيقاد» لحل الصراع في السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، بين الدعم السريع والجيش.

وميدانيا، اندلعت معارك ضارية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد، التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة.

وقال شهود إن الجيش شن ضربات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة، فيما وقعت معارك برية في أجزاء عدة من أم درمان

وأفادت قوات التدخل السريع بأنها أسقطت طائرة مقاتلة، ونشر سكان محليون مقاطع مصورة تظهر طيارين يقفزان من طائرة. ولم يصدر تعليق من الجيش حتى الآن.

واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل، مما أدى لمعارك يومية بالعاصمة، وأججت عمليات القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد، وهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد.