قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إنّ التغيرات المناخية أتلفت بعض الثمار من أشجار المانجو، ما أدّى خفض الإنتاجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين سيف، عبر شاشة «ten»، اليوم السبت، أنّ هذا الأمر يمثل تدخلا إلهيا لا يمكن لأحد فعل شيء تجاهه، وذلك في إشارة إلى التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.

وأوضح أن هذه الأضرار طالت كل أصناف المانجو، لكنه أكّد في الوقت نفسه، أن هناك كميات من المانجو المُخزَّنة من العام الماضي، بجانب المانجو المجفّفة.

وأوضح أنّ إنتاجية محافظة أسوان من المانجو سبقت الإسماعيلية بشهر، وهو ما ساهم في زيادة الإتاحة، مؤكدا أنّ هذه «المانجو الأسواني» بحالة جيدة، كما أن سعرها مناسب للجميع.

غير أنّه أشار إلى أنّ «مانجو الإسماعيلية» تحظى بالصيت على مستوى الجمهورية باعتبارها المحافظة الأولى في إنتاجها، كما أنّ أصنافها هي الأكثر شيوعا بين المواطنين.

وفيما أكّد أنه لا يمكن إنكار وجود ضعف في الإنتاجية، غير أنه عبر عن ثقته في أن زيادة إنتاجية محافظة أسوان من المانجو ستمنع حدوث أي أزمة في السوق.