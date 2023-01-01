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تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على الأسواق والمخابز في مطروح

إسلام عبد المعبود
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 11:41 م

شنت التموين حملة مكبرة على أسواق محافظة مطروح، برئاسة هند محمود مساعد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقالت هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مطروح، إن المديرية نجحت اليوم السبت، في ضبط أقماح مهربة بكمية وقدرها 8.659 طن، بالإضافة إلى تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية والأسواق، منها 6 محاضر نقص وزن لبعض المخابز البلدية.

وأضافت أنه تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، ومحضري عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة لمحضر القمح السابق ذكره.

ويأتي ذلك من خلال الحملة التي تم شنها برفقة إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح.

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