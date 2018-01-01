 اليمن: مقتل شخصين في انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمحافظة صعدة شمال البلاد - بوابة الشروق
السبت 8 يوليه 2023 7:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

اليمن: مقتل شخصين في انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمحافظة صعدة شمال البلاد

(د ب أ)
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 7:05 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 7:05 م

قُتل مهندسان يمينيان، اليوم السبت، بانفجار لغم أرضي أثناء عمل أحد فرق التطهير في نزع الألغام بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان، "إن اللغم انفجر أثناء عمل الفريق في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في قرية البقع".

وذكر البيان، أن الفريق الهندسي كان قد نزع عشرة ألغام نوع (صماد) مضادة للدروع في منطقة المخنق، مشيرا إلى أن اثنين من الفريق صادفا ألغاما زرعت فوق بعضها حاولا التعامل معها وانفجر أحد الألغام بهما".

وقبل يومين، أكد مركز مسام لنزع الألغام مقتل وإصابة 84 عاملا في المشروع منذ بدء عمله منتصف عام 2018.

ولا توجد خرائط تبين مواقع الألغام في معظم المناطق التي شهدت إشتباكات مسلحة في البلاد.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، الحوثيين، بزرع نحو مليوني لغم في البلاد، تسببت في سقوط مئات المدنيين بين قتلى وجرحى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك