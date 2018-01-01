اليمن: مقتل شخصين في انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمحافظة صعدة شمال البلاد

قُتل مهندسان يمينيان، اليوم السبت، بانفجار لغم أرضي أثناء عمل أحد فرق التطهير في نزع الألغام بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان، "إن اللغم انفجر أثناء عمل الفريق في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في قرية البقع".

وذكر البيان، أن الفريق الهندسي كان قد نزع عشرة ألغام نوع (صماد) مضادة للدروع في منطقة المخنق، مشيرا إلى أن اثنين من الفريق صادفا ألغاما زرعت فوق بعضها حاولا التعامل معها وانفجر أحد الألغام بهما".

وقبل يومين، أكد مركز مسام لنزع الألغام مقتل وإصابة 84 عاملا في المشروع منذ بدء عمله منتصف عام 2018.

ولا توجد خرائط تبين مواقع الألغام في معظم المناطق التي شهدت إشتباكات مسلحة في البلاد.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، الحوثيين، بزرع نحو مليوني لغم في البلاد، تسببت في سقوط مئات المدنيين بين قتلى وجرحى.