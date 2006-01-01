زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان لإحياء ذكرى مرور 500 يوم على الحرب الأوكرانية

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتبه، اليوم السبت، أثناء زيارته إلى جزيرة الثعبان المطلة على البحر الأسود لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء الحرب الروسية في بلاده.

وأصبحت الجزيرة الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في أول أيام الحرب، بعدما رفض جنود أوكرانيون الاستسلام للقوات الروسية في واقعة شهيرة، بحسب وكالة "رويترز".

ووضع زيلينسكي، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، الزهور تكريما لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة، وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون منذ

بدء الحرب في 24 فبراير 2022.

وقال زيلينسكي: "من هنا بالتحديد ومن مكان النصر هذا، أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة".

وأضاف: "وعسى أن تكون الحرية، التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور، والتي علينا أن نظفر بها الآن، تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا".

وكان حرس الحدود الأوكراني قد أعلن يوم 24 فبراير أن جزيرة الثعبان تعرضت لهجوم من السفن الروسية.

وشارك الطراد "موسكفا" وزورق الدورية "فاسيلي بيكوف" في الهجوم باستخدام مدافع سطح السفينة.

ووفقًا للتسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، رفض الجنود الأوكرانيين المتمركزين في الجزيرة الاستسلام.

في وقت لاحق من المساء، ذكرت دائرة حرس الحدود الحكومية أن الاتصال بالجزيرة قد فُقد، وأعلنت أن القوات الروسية استولت على الجزيرة بعد قصف بحري وجوي دمر جميع البنى التحتية في الجزيرة.

وقُتل ثلاثة عشر من حرس الحدود، يمثلون مجمل الوجود العسكري الأوكراني في الجزيرة، خلال المعركة بعد رفضهم الاستسلام.