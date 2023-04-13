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علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 8:44 م

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق فيوتشر نظيره الزمالك على ملعب السلام، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – علي الفيل - غنام محمد – جوزيف جوناثان.

الوسط: ناصر ماهر – مهند لاشين - محمد فاروق

الهجوم: أحمد رفعت - أحمد عاطف – عمر كمال عبد الواحد.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد طارق - عبد الله ياسين – عمر السعيد – مصطفى البدري – عبد الكبير الوادي – محمود شعبان – محمد رضا "بوبو" – محمد عبد السلام – باباتوندي بيلو.


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