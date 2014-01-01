 باريس تعترض على بيان أممي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري - بوابة الشروق
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باريس تعترض على بيان أممي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري

علم فرنسا
علم فرنسا
وكالات
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 2:35 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 2:35 م

 

اعترضت فرنسا على إعلان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري "المبالغ فيه"، والذي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري، والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم السبت، إن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من قبل السلطات في فرنسا لا أساس له من الصحة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابعت: "سلطات الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية كما في عدد قليل من البلدان".

وأضافت: "تكافح فرنسا وسلطاتها الأمنية بحزم ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز، وتحترم التزاماتها الدولية ولاسيما الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري".


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