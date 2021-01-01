بكري عن العاصمة الإدارية: المنافسة الإقليمية تطلبت إنشاء مركز جديد خارج القاهرة

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن العاصمة الإدارية هي المركز اللوجيستي التنموي لمصر.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المنافسة الإقليمية تطلبت إنشاء مركز جديد خارج القاهرة، وهو ما حدث في العاصمة الإدارية.

ولفت بكري إلى أن الحكومة الفترة المقبلة ستقدم محفزات للاستثمار لجذب المزيد من الشركات ورجال الأعمال الدوليين بالمشروعات في العاصمة الإدارية، مشيدا بإنشاء الأبراج في العاصمة والتي سيكون سعر الوحدات بها كبيرا.

وعلق بكري: «الآن يجري اتفاق لتشغيل العاصمة من خلال شركة صينية كبرى بحي المال والأعمال، ولدينا 30 مدينة من مدن الجيل الـ4، وعائد التنمية في المدن الجديدة سيأتي بالتدريج».

ونوه كذلك، بأنه يتم ربط سيناء بدلتا النيل من خلال 20 نقطة اتصال، بما يساهم في تعزيز العوائد السياحية في شرم الشيخ وطابا وسانت كاترين، لافتا إلى إجراء في الوقت نفسه، تطوير في الموانئ البحرية.