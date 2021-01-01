 بكري عن العاصمة الإدارية: المنافسة الإقليمية تطلبت إنشاء مركز جديد خارج القاهرة - بوابة الشروق
السبت 8 يوليه 2023 4:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

بكري عن العاصمة الإدارية: المنافسة الإقليمية تطلبت إنشاء مركز جديد خارج القاهرة

البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية
البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 3:12 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 3:12 ص

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن العاصمة الإدارية هي المركز اللوجيستي التنموي لمصر.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المنافسة الإقليمية تطلبت إنشاء مركز جديد خارج القاهرة، وهو ما حدث في العاصمة الإدارية.

ولفت بكري إلى أن الحكومة الفترة المقبلة ستقدم محفزات للاستثمار لجذب المزيد من الشركات ورجال الأعمال الدوليين بالمشروعات في العاصمة الإدارية، مشيدا بإنشاء الأبراج في العاصمة والتي سيكون سعر الوحدات بها كبيرا.

وعلق بكري: «الآن يجري اتفاق لتشغيل العاصمة من خلال شركة صينية كبرى بحي المال والأعمال، ولدينا 30 مدينة من مدن الجيل الـ4، وعائد التنمية في المدن الجديدة سيأتي بالتدريج».

ونوه كذلك، بأنه يتم ربط سيناء بدلتا النيل من خلال 20 نقطة اتصال، بما يساهم في تعزيز العوائد السياحية في شرم الشيخ وطابا وسانت كاترين، لافتا إلى إجراء في الوقت نفسه، تطوير في الموانئ البحرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك