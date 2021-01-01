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اختتم المطرب مدحت صالح حفل «الأساتذة»، بأغنية «مصر التى فى خاطرى» لكوكب الشرق أم كلثوم، كلمات أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي.

وأطرب مدحت صالح جمهور حفل «الأساتذة»، بأغنية «مقادير»، والتي غناها الفنان السعودية الكبير الراحل طلال مداح، من كلمات محمد العبدالله الفيصل، وألحان سراج عمر، وعبر مدحت صالح عن سعادته بالجمهور مؤكدا أن حبهم كبير بقلبه.

استهل المطرب مدحت صالح حفل «الأساتذة»، بأغنية «قولوله الحقيقة»، والتي غناها الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان كمال الطويل.

ويقدم مدحت صالح في الحفل، 11 أغنية لكبار الملحنين محمد عبدالوهاب ورياض السنباطى ومحمد فوزى وفريد الأطرش وبليغ حمدى وطلال مداح والرحبانية، وهو المشروع الذى أطلقه مدحت بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفقدت بمصاحبة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أمس، التجهيزات النهائية للحفل حتى يخرج بالشكل اللائق، حيث أعدت الأوبرا سجادة حمراء على غرار المهرجانات الكبرى، كنوع من الاهتمام بالحدث.