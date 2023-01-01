بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2023 من مجلة يورموني العالمية

قامت مجلة يورومونى Euromoney ــ المؤسسة العالمية الرائدة المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات المالية فى الأسواق المتقدمة والنامية بإعلان جوائزها عن عام 2023، والتى حصد منها بنك مصر جائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر Best Islamic Bank in Egypt لعام 2023.

وتم تسليم الجائزة بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يونيو 2023، وقد قام باستلام الجوائز محمد القيعى ــ رئيس ائتمان الشركات الإسلامى فى الاحتفال المهيب الذى نظمته مجلة يورومونى العالمية بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز.

ومن الجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يورمونى العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى هذا المجال.

ويعد حصول البنك على تلك الجائزة شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر فى المعاملات الإسلامية والنتائج المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة حيث حقق بنك مصر أكبر نسبة نمو لمحفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لائتمان الشركات ضمن البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلية بالإضافة إلى إدارة والاشتراك فى العديد من التسهيلات المشتركة بجانب الابتكار فى المنتجات والخدمات والتى ساهمت فى نمو التمويل الإسلامى من خلال التطبيق المبتكر لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تلبى احتياجات العملاء وتعزز سمعة وقدرة التمويل الإسلامى فى الاقتصاد المصرى، هذا بالإضافة إلى التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.