دانت الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل 500 يوم، في 24 فبراير عام 2022.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الحرب، مع أن مسئولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح، وفق وكالة رويترز.

وفي بيان بمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نويل كالهون، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: «نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين».

وذكر مراقبون، أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددا في مايو ويونيو.

وفي 27 يونيو الماضي، قُتل 13 مدنيا بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وبعيدا عن خط الجبهة في مدينة لفيف (غرب) قتل عشرة أشخاص في قصف، الخميس، وصفه رئيس البلدية بأنه أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية منذ بدء الحرب.

وأصيب 42 شخصا بينهم ثلاثة أطفال بجروح في الهجوم نفسه حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الأوكرانية، أمس الجمعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، إن الهجوم كان الأول الذي يقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي وألحق أضرارا بمبنى تاريخي.

وأصبحت مدينتا بوتشا (شمال) القريبة من كييف وماريوبول (جنوب شرق) العام الماضي رمزا لفظائع الصراع التي اتُهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إطارها.