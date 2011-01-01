رئيس لاتفيا الجديد رينكيفيتش يتبنى موقفا صارما من روسيا

تولى وزير خارجية لاتفيا السابق إدجار رينكيفيتش، اليوم السبت، رئاسة البلاد، حيث تعهد بدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وخلال مراسم أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في جلسة خاصة للبرلمان بالعاصمة ريجا، قال رينكيفيتش: "أدى ما تقوم به روسيا من حرب وأعمال إبادة جماعية في أوكرانيا واقعا جديدا قاسيا.. لقد أصبح العالم وأوروبا ومنطقتنا مهددون حاليا بالإمبريالية الروسية وبنظام (رئيس بيلاروس الكسندر) لوكاشينكو".

وقال رينكيفيتش الذي يبلغ من العمر 49 عاما إن السياسة الخارجية لبلاده يجب أن تعكس هذا، متعهدا بالعمل من أن تكون لاتفيا حديثة وعادلة وآمنة خلال فترة ولايته. وأضاف "يجب أن نواصل العمل بسرعة وبحسم وبحكمة".

وجدد الرئيس التزام بلاده بالعمل على تقوية الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). يشار إلى أن لاتفيا عضو بالتكتل الأوروبي، وبالتحالف العسكري الغربي. ولرئيس الدولة في لاتفيا مهام تمثيلية، بشكل أساسي.

وانتخب برلمان لاتفيا (سايما) رينكيفيتش في شهر مايو الماضي (سايما) ليصبح الرئيس السابع للبلاد منذ استعادت استقلالها من الاتحاد السوفيتي في 1991.

ويخلف في المنصب إيلجز ليفيتس الذي يبلغ من العمر 68 عاما والذي لم يسع لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

كان رينكيفيتش وزيرا للخارجية منذ 2011، وهي مدة لم يشغلها أي من أسلافه. وبعيدا عن الساحة السياسية، تصدر رينكيفيتش عناوين الأخبار في 2014 عندما أصبح أول سياسي بارز في لاتفيا –وأوروبا الشرقية بشكل عام- يعلن عن مثليته على الملأ.