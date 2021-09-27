اعترف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أنه يلعب من أجل الفوز، وأن سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم، مشيرًا إلى استخفافه بما حققه ميسي ورونالدو وعظماء اللعبة أحيانًا.

قال مبابي في تصريحات على هامش حصوله على جائزة أفضل لاعب في فرنسا لموسم 2022-2023 الذي قدمته "ليكيب" و "فرانس فوتبول":" أسباب الاعتقاد بأن هذا هو موسمي الأخير في الدوري الفرنسي؟ الأمر بسيط للغاية.. أنا لاعب منافس وعندما ألعب كرة القدم يكون من أجل الفوز".

أضاف مبابي:" بغض النظر عن الفريق الذي ألعب له والقميص الذي أرتديه أو المكان أو السنة.. أنا لا أستقر أبدًا".

تابع مبابي:" سأذهب للحصول على أجازة، وأقوم بإعادة ضبط الأمور، وأستعيد طاقتي وأعود بالشراهة التي يعرفها الجميع، أنا دائمًا غير راض، لذا لم أتأثر أبدًا بما أفعله".

أوضح:" أحدث نفسي أنني أستطيع فعل ذلك مرة أخرى بشكل أفضل، لدي هذا الشره للفوز، لا أريد أن أكون في فريق لمجرد المشاركة، لهذا السبب يعتقد الناس أحيانًا أنني مغرور".

أكد مبابي:" لست خائفًا من الفشل، إنه جزء من مسيرة لاعب كرة القدم، لدي قناعة تامة أنني وُلدت لأفوز، وسأظهر ذلك للجميع".

وتطرق مبابي للحديث عن إخفاقات سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قائلًا:" لا أعرف ما يحتاج إليه باريس سان جيرمان للفوز بدوري الأبطال، إنه ليس سؤالًا بالنسبة لي".

واصل:" عليك التحدث إلى الأشخاص الذي يشكلون وينظمون الفريق، واللذين يبنون هذا النادي، أحاول فقط القيام بعملي بأفضل ما يمكنني".

أشار مبابي:" كنت أفضل لاعب وهداف للعام الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي، هناك الكثير من الأشياء تجعلني فخورًا.. أولًا.. الاستمرار في الفوز بالألقاب، وهو ما نلعب من أجله، بغض النظر عن مسمى اللقب، إنه أصعب شئ، وهذا ما يناضل من أجله جميع اللاعبين".

شدد:" بالطبع سعيد بالحفاظ على مستواي الشخصي، وبموسم سجلت فيه حوالي 50 هدفًا، لقد حظيت بلحظات وأداء رائع، على الرغم من اعتقادي أنه لا يزال بإمكاني القيام بعمل أفضل".

وعن الفوز بالكرة الذهبية "بالون دور" قال مبابي:" هل يقلل الناس من أهمية أدائي؟ نعم، لكن في نفس الوقت لا ألومهم، لقد رأوني أكبر في فرنسا، ويروني طوال الوقت، في باريس سان جيرمان مع نهاية كل أسبوع أو مع منتخب فرنسا".

واصل:" سجلت الكثير من الأهداف لسنوات، لذا أصبح الأمر طبيعيًا بالنسبة للناس، لم أشتكي أبدًا من التقليل من أدائي، مازلت صغيرًا في السن، وكنت محظوظًا بما يكفي لأكون مُتابعًا، منذ وقت ليس طويلًا.. قبل أن أصبح نجمًا".

أكمل:" وأنا نفسي استخف بما فعله ميسي ورنالدو، وما فعله اللاعبون العظماء، نعيش في مجتمع استهلاكي، حيث ينصب التركيز على هذا أمر جيد.. لكن افعله مرة أخرى".

أتم مبابي:" أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنهم فريق منقسم، بالطبع هذا يسبب القيل والقال، لكنني لا أهتم لأنني أعرف ما أفعله وكيف أفعله".