مسئول أمريكي يستبعد إجراء أي اتصال مع كوريا الشمالية في منتدى إقليمي

استبعد مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية عقد أي اجتماع مع كوريا الشمالية، على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا الأسبوع المقبل.



وذكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك في إيجاز صحفي يوم الجمعة، أن وزير الخارجية، انتوني بلينكن، سيؤكد خلال زيارته لإندونيسيا يومي الخميس والجمعة المقبلين، لحضور المنتدى الإقليمي، على قوة الالتزامات الأمنية الصارمة الأمريكية لحليفيها في الرابطة، كوريا الجنوبية واليابان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.



ووفقا للمسئول الأمريكي، سيؤكد بلينكن مجددا على إصرار واشنطن على مواجهة التهديد، الذي تشكله البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية والالتزام بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.



وأضاف أنه لا توجد خطط للقاء مع المسئولين الكوريين الشماليين في المنتدى.



ومن المتوقع أن تشمل القضايا الرئيسية في الاجتماع الإقليمي النزاع في بحر الصين الجنوبي والحرب في أوكرانيا والأزمة في ميانمار والتعاون الاقتصادي.



وتتمتع كوريا الشمالية، بعضوية المنتدى الإقليمي للآسيان، ويمثلها فيه سفيرها لدى آسيان، آن كوانج-إيل، حيث حضر فعاليات المنتدى خلال السنوات الثلاث الماضية، بدلا من وزير خارجيتها.



وقال كريتنبرينك إنه رغم إعلان أمريكا التزامها بالانفتاح على المشاركة والأساليب الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، كان الرد الوحيد، الذي حصلت عليه من بيونجيانج، زيادة الاختبارات الصاروخية.



وأضاف أن أمريكا ستواصل اتخاذ الخطوات للدفاع عن نفسها وحلفائها في الرابطة، وستواصل بشكل صارم فرض مجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذ عقوباتها الخاصة الرامية إلى مواجهة التهديدات.