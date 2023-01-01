رد الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن إعلان المصلحة منع استيراد أكثر من 23 سلعة لمدة 3 شهور، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة؛ لأن الجمارك غير مختصة بحظر أو وقف أي سلعة أو تصديرها غير أن القوانين فقط هي ما تُعلن بالجريدة الرسمية.



وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى الآثار السلبية لمثل هذه الشائعة، مؤكدًا أن ذلك يتسبب في تكالب وضغط المواطنين على سلع معينة بغرض التخزين، بالإضافة إلى احتكار التجار للسلع ما يزيد من أسعارها على المواطن.



ولفت إلى أن الدول التي تتعامل مع مصر ستتجه إلى وقف السلع المصرية التي تستوردها، لأن مصر موقعة على اتفاقيات تجارية دولية وإعلان منعها لسلع معينة يعني أنها مخالفة للقانون الدولي.



وشدد على أن القصد من مثل هذه الشائعة سيئ، لذا سارعت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط بنشر خبر لتكذيب هذه الشائعة، إلى جانب نشر خبر تكذيب من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتواصل مع وسائل الإعلام كافة لنفي هذه الشائعة، تجنبًا لإثارة البلبلة في الدولة.



وأكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.