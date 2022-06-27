 عقد الاجتماع الأول لفريق التنسيق النووي بين كوريا الجنوبية وأمريكا الشهر الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عقد الاجتماع الأول لفريق التنسيق النووي بين كوريا الجنوبية وأمريكا الشهر الجاري

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 9:24 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 9:24 ص
قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في سول، اليوم السبت، إن الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية الجديدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في العاصمة سول.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الاجتماع سيعقد في 18 يوليو، برئاسة مشتركة من النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشئون المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل.

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان صحفي أن الاجتماع "سيبحث تبادل المعلومات وآلية التشاور والتخطيط والتنفيذ المشترك المصمم لتعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية".

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