عقد الاجتماع الأول لفريق التنسيق النووي بين كوريا الجنوبية وأمريكا الشهر الجاري

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في سول، اليوم السبت، إن الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية الجديدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في العاصمة سول.



وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الاجتماع سيعقد في 18 يوليو، برئاسة مشتركة من النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشئون المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل.



وأوضح المكتب الرئاسي في بيان صحفي أن الاجتماع "سيبحث تبادل المعلومات وآلية التشاور والتخطيط والتنفيذ المشترك المصمم لتعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية".