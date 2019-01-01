أفشة يودع حمدي فتحي برسالة مؤثرة

ودع محمد مجدى أفشة، نجم الأهلي زميله السابق حمدى فتحى الذى انتقل إلى الوكرة القطري. وانضم حمدي فتحي إلى الوكرة القطري لمدة 4 سنوات بعد نجاح كبير رفقة الأهلي وتحقيق عدة بطولات.

ونشر أفشة صورا مع حمدي فتحي قائلاً: "الانضباط أساس أى نجاح، الرجولة فى كل المواقف اللعب لحد آخر نفس الغيرة والحب والانتماء، بالرأس وبالرجل باليمين وبالشمال، بالأدب الشديد والطيبة الكبيرة بالذوق وبالعافية لازم هتحب حمدى فتحي".

وأضاف: "مش مجرد لعيب كورة ده نموذج للراجل الصح اللى تتمنى تشوف ابنك زيه، رحلتى مع حمدى فتحى فى الأهلى أو فى إنبى مليانه ذكريات كلها تشهد على الكفاح، ربنا معاك يا حمدى وشكرا على كل حاجه.. فعلا صلى على الحبيب حمدى فتحى بـ100 لعيب".