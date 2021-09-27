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مسح: 27% من دور رعاية المسنين في اليابان تواجه خطر الإفلاس

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 9:54 ص

كشف مسح أجرته مجموعات الرعاية التمريضية في اليابان، أن نحو 27% من دور رعاية المسنين ومرافق الخدمات ذات الصلة قد تتعرض للإفلاس أو إغلاق عملياتها في غضون بضع سنوات إذا استمر ارتفاع الأسعار وتكاليف المرافق في الضغط عليها، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم السبت.

ونقلت كيودو عن مسئول بجمعية مينكايكيو لمقدمي الرعاية التمريضية، قوله إن: "مرافق الرعاية التمريضية غير قادرة على تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين بنفس الطريقة التي تتبعها الشركات الأخرى، وهذا له تأثير كبير على أعمالهم".

وشمل المسح، الذي تم إجراؤه عبر شبكة الإنترنت في مارس، نحو 1200 دار ومرفق لرعاية المسنين في جميع أنحاء اليابان.

وسادت أيضا مخاوف بشأن الانخفاض المحتمل في جودة خدمات الرعاية التمريضية حيث إن بعض المرافق إما خفضت عدد الموظفين أو أجلت التوظيف بسبب ارتفاع الأسعار.

ووجد المسح أن أكثر من 90% من المرافق قد تأثرت بارتفاع الأسعار.


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