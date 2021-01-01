مدرب بنما : قطر لديها الأفضلية لتحقيق الفوز على حسابنا والتأهل لقبل نهائي الكأس الذهبية

أكد الدنماركي توماس كريستيانسين مدرب منتخب بنما، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب قطر في دور الثمانية من بطولة الكأس الذهبية، رغم صعوبة المواجهة.

واعترف كريستيانسين أن المنتخب القطري لديه الأفضلية بحكمه تقدمه في التصنيف على المنتخب البنمي ، وامتلاكه لاعبيه قدرات جيدة في الدفاع والهجوم .

وقال كريستيانسين في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة :"نحن سجلنا الكثير من الأهداف ، وخلقنا العديد من الفرص خلال المباريات الماضية ،لكن على الجانب الآخر دخل مرمانا العديد من الأهداف ويجب أن نصحح هذا الأمر ولا نكرره أمام منتخب قطر لأننا ارتكبنا أخطاء سخيفة جدا وتعرضنا للعقاب بالتفكير في الهجوم فقط دون التركيز على الدفاع".

وأضاف : "كل اللاعبين الموجودين في أعلى درجات التركيز بنسبة 100% لمواجهة المنتخب القطري ونتمنى أن يكون اللاعبون في حالة جيدة فنيا وبدنيا خلال المواجهة ".

وقال توماس : "الجانب الذهني مهم للغاية وركزنا خلال الفترة الماضية عليه ،وأنا متأكد من أن اللاعبين لديهم كامل الثقة في أنفسهم قبل المواجهة".

وأوضح كريستانسين أن أسلوب منتخب قطر مع بنما سيختلف عن أسلوبهم في مباراة المكسيك ، قائلا : "قد يقوموا بالهجوم ووضعنا تحت الضغط ونحن نعرف جيدا كيف يلعبون".

وأشار المدرب الدنماركي إلى أن المدرب البرتغالي كيروش يعرف ما هو متوفر لديه من إمكانيات ومايمكن أن يخرج به من اللاعبين، قائلا : "أنا كنت مدربا سابقا في الإمارات ونوعية اللاعبين في المنطقة لا تختلف عن النوعية هنا والفريق القطري هو بطل آسيا في نسختها الأخيرة ولديه لاعبين جيدين ومواهب كبيرة ويقوموا بعمل كبير ، وأعتقد أن غياب 6 لاعبين ربما يؤثر على الفريق لكن ليس بالدرجة الكبيرة فهناك عناصر أخرى قوية وأعتقد ان المباراة ستكون أكثر تعقيدا ".

وأوضح كريستيانسين أنه يعمل مع المنتخب البنمي بأهداف بعيدة المدى ، ويجهز الفريق من الآن لتصفيات كأس العالم 2026، لتكرار إنجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا لأول مرة في تاريخ بنما ، ومن أجل ذلك يحاول الفريق التنافس في كل المسابقات بقوة مثل الكأس الذهبية .

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل بكل طاقته ليترك تاريخ لفريق بنما ، ويحقق الفريق أفضل نتائج في كل مكان يذهب إليه ، مؤكدا أن ثقة اتحاد الكرة في بنما فيه يسعده كثيرا ويساعد على العمل في أجواء مميزة للغاية.

من جانبه أكد أندريس أندرادي لاعب منتخب بنما أن فريقه في غاية التركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور خلال مباراة المنتخب القطري رغم صعوبة المواجهة .

وشدد أندرادي على أن الفريق قام بالتجهيز جيدا لهذا اللقاء ، وكل اللاعبين يتطلعون لتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز .