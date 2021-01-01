محافظ الإسكندرية: تطوير حلقة السمك بأكثر من 308 ملايين جنيه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن منطقة حلقة السمك لم تشهد تطويرا منذ 1834، منوها أنها لا تليق بثاني أكبر محافظة في مصر، حيث الرائحة الكريهة وأزمات بالصرف الصحي والمساحة الصغيرة.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج ♫نظرة»، على قناة «صدى البلد»، أنه كانت هناك قطعة أرض خلف حلقة السمك يتم استغلالها حتى تطوير الحلقة، وذلك خلال خمسة أشهر، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير حلقة السمك تزيد عن 308 ملايين جنيه بمساحة 780 مترا تقريبا، بإشراف من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أن حلقة السمك الجديدة ستكون على مساحة ألفي متر تقريبا، وتقع على البحر مباشرة، مشيرا إلى أن الحلقة ستضم كل تجار السمك في المحافظة، وأنه ستكون هناك بورصة أسماك، تحدد الأسعار.

وأشار إلى أن حلقة السمك في الإسكندرية هي الأكبر على مستوى مصر، وهي التي تصدر أيضا الأسماك لكل المحافظات الأخرى.

وتابع: «الحلقة الجديدة ستكون 4 أدوار وهناك مطاعم سياحية على أعلى مستوى وأفضل خدمة، وتتكون من مكاتب ومحال يتصميم جيد ومتطور، ويمكن الشراء من دون زحام».