فرنسا ترفض مزاعم الأمم المتحدة بشأن عنصرية الشرطة

رفضت، اليوم السبت، وزارة الخارجية الفرنسية مزاعم وجود عنصرية هيكلية داخل قوة الشرطة الوطنية الفرنسية وهى المزاعم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

وذكرت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم فى باريس أن أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من جانب قوات الشرطة في البلاد لا أساس له من الصحة.

وأضاف البيان أن محاربة العنصرية وجميع أشكال التمييز تعتبر أولوية سياسية.

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن "أي إجراءات للتنميط العرقي من جانب قوات إنفاذ القانون والنظام محظورة في فرنسا لأنها تنتهك مبدأ المساواة الدستوري".

وأوضحت الوزارة إنها تعمل جاهدة لمكافحة التنميط العنصري المفرط.