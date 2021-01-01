 بينها قنابل عنقودية.. زيلينسكي ممتن لحزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينها قنابل عنقودية.. زيلينسكي ممتن لحزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 4:52 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 4:52 ص

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بعد ساعات من تأكيد واشنطن أن الذخائر العنقودية ستكون جزءا من عملية التسليم الجديدة.

ووصف زيلينسكي الصفقة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنها حزمة مساعدات دفاعية واسعة النطاق ومطلوبة بشدة من الولايات المتحدة.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة نحو 800 مليون دولار.

وكتب زيلينسكي في تغريدة له خلال زيارة رسمية إلى إسطنبول: «توسيع القدرات الدفاعية لأوكرانيا سيوفر أدوات جديدة لإزالة الاحتلال عن أرضنا وتقريب فرص السلام».

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