 مساعد وزير المالية: تشكيل لجان عمل لإزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين - بوابة الشروق
السبت 8 يوليه 2023 4:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

بعد مد التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

مساعد وزير المالية: تشكيل لجان عمل لإزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد شعبان
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 3:58 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 3:58 ص

علقت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون إدارة وتطوير مصلحة الجمارك، على قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بشأن منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة حتى الأول من أغسطس المقبل؛ لتوفيق الأوضاع وبدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار»، الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن القرار جاء استجابة إلى طلبات المجتمع التجاري في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لافتة إلى القرار كان قد تم تأجيل تطبيقه منذ أبريل الماضي.

وأشارت إلى تكثيف مصلحة الجمارك الحملة الإعلامية على مدار الآونة الأخيرة؛ من أجل حث على المصدرين والموردين على التسجيل بنظام الفاتورة الإليكترونية؛ لبدء عملية الربط بين الضرائب والجمارك بشأن الصادرات والواردات.

وأوضحت أن التسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية؛ من شأنه إضفاء المزيد من الحوكمة وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة، فضلا عن تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية، مشيرة إلى توجيه وزير المالية بتشكيل فرق عمل ولجان مساندة؛ لمتابعة أي مشكلات قد تواجه المصدرين أثناء عمليات التسجيل، لا سيما ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية الجوية.

ولفت إلى منح الوزارة بعض الاستثناءات مثل «الترانزيت»، مشددة على ضرورة تسجيل الشركات التي تصاحب عمليات شحن بضائعها التنقل من دولة إلى أخرى؛ بنظام الفاتورة الإلكترونية، معقبة: «كل مشكلة تصلنا من غرفة العمليات تحل فورا في نفس التوقيت».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك