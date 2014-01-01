تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين بساحة دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء غد الأحد 9 يوليو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو.

ويُشارك في الدورة الثانية من معرض الأوبرا للكتاب، والتي تُقام على مساحة 1000 متر، 27 دار نشر خاصة، وقطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي لثقافة الطفل".

وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بجميع سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، وكتاب عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية عزيزتي آنتونيا من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب حكايات شعبية فرعونية من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، وتحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب السينما والمجتمع في الوطن العربي دراسة تحليلية تاريخية لإبراهيم العريس".