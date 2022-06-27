جوتيريش يرحب باستراتيجية خفض الانبعاثات من الشحن الدولي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، باعتماد المنظمة البحرية الدولية استراتيجية منقحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الشحن الدولي، مطالبا باتخاذ تدابير للمتابعة.



واتفقت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية يوم الجمعة، في لندن على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من الشحن الدولي بحلول عام 2050 أو نحو ذلك، إضافة إلى نقاط التفتيش بحلول عامي 2030 و2040.



وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم جوتيريش: "رحب الأمين العام باعتماد القرار وأضاف أن القرارات التي اتخذت هذا الأسبوع هي خطوات إيجابية إلى الأمام، لكنها مجرد بداية".



وأضاف حق، أنه ينبغي بأسرع ما يمكن تطوير وتنفيذ السياسات واللوائح الفنية والاقتصادية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ودعم انتقال عادل ومنصف، ومن بين ذلك فرض ضريبة على الكربون.