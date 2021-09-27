8 مليارات دولار صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل العام الماضي

سجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية، من مستحضرات التجميل أكثر من 10 تريليونات وون (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء، إن البلاد حققت 10 تريليونات و1ر275 مليار وون في صادرات مستحضرات التجميل العام الماضي. وانخفضت القيمة بنسبة 2ر2% مقارنة بعام 2021، لكنها تجاوزت 10 تريليونات وون للعام الثاني على التوالي.

وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية رابع أكبر دولة مصدرة لمستحضرات التجميل، بعد فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، مقارنة مع ترتيبها الثالث في عامي 2020 و2021، لكنها لا تزال تحتل المركز الأول في آسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة، إن انخفاض صادرات البلاد من مستحضرات التجميل يرجع أساسا إلى الانكماش الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، أكبر دولة مستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية، وتشديد اللوائح الخاصة بمستحضرات التجميل من قبل الحكومة الصينية، وتفضيل المنتجات المحلية في الصين. وانخفضت صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى الصين بنسبة 26% على أساس سنوي العام الماضي.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل إلى فيتنام وتايوان وتايلاند والفلبين بـ 4ر23% و1ر21%، و2ر13%، و4ر44% على الترتيب.

وزاد عدد الدول المستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية من 153 دولة في عام 2021 إلى 163 في عام 2022.

وقالت الوزارة، إن صادرات مستحضرات التجميل إلى الدول المتقدمة مثل فرنسا وكندا، ومنطقة آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان ارتفعت أيضا على أساس سنوي.