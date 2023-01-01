حبس المتهم في واقعة إلقاء زجاجات فارغة بأحد شواطئ الغردقة

قررت نيابة الغردقة، حبس المتهم في واقعة إلقاء مخلفات الزجاج في مياه البحر بأحد شواطئ الغردقة ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كانت النيابة، طلبت تحريات شرطة مباحث البيئة حول الواقعة، لتحديد ما إذا كانت هذه المخالفة قد تسببت في إصابات لأشخاص من عدمه وكذلك طلب حضور مدير المطعم للنيابة لاستجوابه.

كما تم تكليف جهاز شؤون البيئة لمراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بالمطعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المترددين على الشاطئ من المخلفات البيئية.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، ألقت القبض على المتهم بإلقاء زجاجات فارغة بأحد شواطئ الغردقة وتم تحرير محضر ضده بالمخالفات البيئية التي ارتكبها.

وتضمنت تفاصيل الواقعة قيام شخص يدعى (و.ع) بمدينة الغردقة، بعد تداول فيديو له يلقى زجاجات فارغة بمياه البحر في منطقة محيطة بأحد المطاعم الشهيرة، وألقى القبض عليه وذلك بعد توجيه من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التوجه لمكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.