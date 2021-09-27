حشود غاضبة تستقبل مدير عام وكالة الطاقة الذرية لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية

وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى كوريا الجنوبية، يوم الجمعة؛ لشرح تقرير الوكالة بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المعطلة.



وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إنه كان في استقبال جروسي مجموعة من المحتجين الغاضبين في مطار جيمبو في العاصمة سول.



وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مخرج كبار الشخصيات في المطار، وردد بعضهم بصوت عال شعارات مثل "عد إلى وطنك ياجروسي"، و"نعارض الدفن البحري" و"ارحل عن كوريا يا جروسي".



واشتبك المتظاهرون جسديا بشكل عارض مع رجال الشرطة الذين تمركزوا أمام المنطقة المطوقة.



وبعد نحو ساعتين من وصوله، غادر جروسي المطار بنجاح، اليوم السبت، مستخدما ممرا آخر لم يلحظه أحد سواء من المتظاهرين أو الصحفيين.



وتأتي زيارة جروسي في أعقاب استنتاج الوكالة بأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى البحر تفي بمعايير السلامة الدولية، بحسب يونهاب.



وسلم جروسي تقرير الوكالة بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه، إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء. واعتبر التقرير بمثابة مباركة لتصريف المياه الذي يُتوقع أن يبدأ في وقت ما هذا الصيف.



ومن المتوقع أن يعقد المدير العام اجتماعات مع يو جوك-هي، رئيس لجنة السلامة والأمن النوويين لكوريا الجنوبية، ووزير الخارجية بارك جين.



كما يعتزم الاجتماع مع مسئولين من الحزب الديمقراطي المعارض الأسبوع الجاري، وفقا لمسئول في الحزب.