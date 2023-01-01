أهالي المحلة يشيعون جثمان طفل غرق في رأس البر

شيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، جثمان الطفل "يوسف.أ"، ضحية حادث الغرق بمصيف رأس البر عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الششتاوي في مشهد جنائزي مهيب.

وحرص أفراد أسرته وزملاؤه على المشاركة في وداع الفقيد الذي لم يتجاوز 16 عامًا، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير، ودفنه بمقابر الششتاوي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة رأس البر يفيد بتمكن قوات الإنقاذ البحري من انتشال جثمان طفل يدعي "يوسف.أ" ضحية حادث الغرق بعدما جرفه التيار بأحد الشواطئ أثناء قضاء إجازة الصيف برفقه أفراد أسرته.