أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع المسلحين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، إن الهجوم على مركز شرطة زاهدان انتهى بمقتل المسلحين الأربعة، بالإضافة إلى شرطيين اثنين، بعد اشتباكات لساعات طويلة، وفق وكالة أنباء محلية.

من جهته، أفاد الحرس الثوري الإيراني، بأنه أفشل الهجوم على مركز شرطة زهدان وقتل 4 أشخاص"، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين حتى الآن، في عملية زاهدان الإرهابية.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، عن مصدر أمني مطلع، قوله إن الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة، وأن المسلحين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن مسلحين هاجموا صباح اليوم مركز شرطة 16 في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي البلاد، مضيفة أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وفجّر اثنان منهما نفسيهما.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.

وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.