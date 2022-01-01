فحص 39 ألف مواطن بسوهاج ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر يونيو الماضي

صرح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأنه تم فحص ما يقرب من 39 ألف مواطن، ضمن 5 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يونيو.



وأكد النجار، أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعى دائما لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.



كما أشار، إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.



وأوضح وكيل الوزارة، أن الـ5 مبادرات شملت أولاً مبادرتي "صحة المرأة" و"صحة الأم والجنين"، وتأتي مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.



وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.



ومبادرة "صحة الأم والجنين"، والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات، وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهري، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدي B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل، حيث تم فحص أكثر من 21 ألفا و300 سيدة خلال المبادرتي وذلك في يونيو 2023.



ثانيًا مبادرة "السمعيات"، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 6 آلاف و300 طفل، وذلك خلال شهر يونيو لعام 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.



ثالثاً مبادرة "الاعتلال الكلوي"، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، والتي تم من خلالها فحص أكثر من 10 آلاف و300 مواطن خلال شهر يونيو 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن، وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.



رابعاً مبادرة "كبار السن 65 سنة وما فوق"، والتي تم فحص ما يقرب من 960 مواطنا من خلالها وذلك بـ4 مراكز كمرحلة أولى، وهي "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا"، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل مجموعة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات "قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم"، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.



وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.